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Na Globo

'Estou no pódio', comemora Nany People sobre estreia em novela

Os momentos em que Nany aparece sempre serão recheados de humor e ironia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 13:37

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 13:37

. Crédito: Reprodução/Instagram @nanypeople
Após quase 20 anos de luta para trocar o nome no RG para Nany People Cunha Santos, a atriz e humorista trans também tem mais motivos para comemorar. Ela estreará, no dia 12 de novembro, na nova novela das nove da TV Globo "O Sétimo Guardião", de Agnaldo Silva.
"Me perguntam: 'Como está se sentindo?' e a moda agora é ser cool. Ah não! Estou no pódio, né, meu bem? Com 53 anos ser convidada a fazer um teste, ser aprovada e chegar em um núcleo deste com essa direção e esse dramaturgo", afirmou Nany em coletiva de imprensa no Projac, no Rio de Janeiro.
Na fictícia Serro Azul de Agnaldo Silva, Nany interpreta Marcos Paulo, químico que quer descobrir os poderes da água misteriosa vinda de uma fonte com "propriedades curativas". Ele acaba de fazer a cirurgia de redesignação sexual e, mesmo operada, Marcos quer manter seu nome.
"É para enlouquecer o povo da cidade. Chega aquela 'nova loira do Tchan' e ela é Marcos Paulo. É a mulher que se tornou, não se faz de vítima e faz questão de ser chamada pelo nome", contou Nany. Ela e a atriz Lília Cabral serão parceiras de cena.
Os momentos em que Nany aparece sempre serão recheados de humor e ironia. "Qualquer discurso, para ser pertinente, tem que ser bem-humorado. É o discurso do Chaplin: 'Se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimo em dizer brindando'. Com humor, tudo fica mais palatável", conclui.
No perfil oficial no Instagram, Nany People publicou uma foto com a equipe da novela "O Sétimo Guardião". "Um novo tempo que começou...", escreveu na legenda da imagem.

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