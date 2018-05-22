Estilista da Givenchy revela segredos do vestido de Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Jane Barlow/Associated Press/Estadão Conteúdo

De decote canoa, com brilho opaco e com seis costuras estruturais: assim era o vestido que Meghan Markle usou para se casar com o príncipe Harry no sábado, 19. O modelo foi uma criação da estilista britânica Clare Waight Keller, que comanda a Givenchy, o que foi uma surpresa para a grande maioria das pessoas, até mesmo para os mais próximos: nem o marido da designer sabia que ela que vestiria a duquesa de Sussex no grande dia. "Descobri em janeiro, foi um momento extraordinário quando ela me contou, obviamente", declara Clare ao jornal The Sun. "O príncipe Harry ficou absolutamente maravilhado. Depois, ele veio em minha direção e me disse 'meu Deus, obrigado. Ela está deslumbrante."

Apesar de o vestido parecer simples, o processo não foi. Ao todo, Claire demorou 3600 horas no processo de criação e confecção e teve sete encontros com Meghan, que estava decidida por um modelo elegante, clássico e atemporal. "Ela é tão autêntica, calorosa e radiante, ela estava iluminada", conta a estilista. "E ela é uma mulher forte, que sabe o que quer. De verdade, foi uma alegria trabalhar com ela."

Juntas, elas criaram o conceito do vestido, mas a ideia do bordado das flores do véu, que referências à organização intergovernamental Commonwealth, composta por países que integravam o Império Britânico, novo foco do trabalho voluntário dos noivos. Por isso, a estilista Clare estudou a flora nativa dos 53 países desta comunidade e criou, à partir de diferentes tipos de flores, bordados em fios de seda e organza para enfeitar todo o barrado. A ideia dos pajens ficarem responsáveis por levantá-lo, foi de Meghan.