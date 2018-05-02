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Independência

Esposa de Whindersson Nunes diz que não depende do dinheiro dele

Casada há quase dois meses com Nunes, a cantora revela que já duvidou da relação e que 'nunca teve' o sonho de casar

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:05
Luisa Sonza e Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
A cantora Luisa Sonza é a convidada de Luciana Gimenez no programa Luciana By Night desta terça-feira, 1. Esposa do humorista e youtuber Whindersson Nunes, ela se diz feminista e conta que assumiu essa postura após ver o sofrimento de algumas pessoas próximas a ela. "Minha vida pessoal desde criança foi conturbada pelos meus familiares. Sempre vi muito de perto o sofrimento de muitas pessoas e é até difícil falar, mas tomei a causa para mim. A gente torce pela igualdade das mulheres porque muita gente sofre com estereótipos", conta.
Casada há quase dois meses com Nunes, a cantora revela que já duvidou da relação e que "nunca teve" o sonho de casar - mas isso passou. "A gente tem uma vida muito legal. Um ajuda o outro e temos um relacionamento muito bonito", afirma ela, que reforça que os dois dividem o aluguel da casa. "Não dependo do dinheiro dele, ele não depende do meu e nem acho legal eu ser dependente de uma pessoa. Ele me apoia muito nisso".
Namorar uma personalidade da internet fez com que Luisa sofresse muito preconceito. "Sofri muito por namorar uma pessoa mais famosa do que eu e isso me fez crescer mais e aprender a não julgar ninguém antes de conhecer. Uso minhas redes sociais para tentar conscientizar as pessoas", comenta a artista, que atualmente possui mais de sete milhões de seguidores em suas redes sociais.
Além de Luisa, o programa receberá o apresentador Ângelo Campos e a atriz Marcela Leal para participarem do quadro Mesa pra 5, ao lado do humorista Diogo Portugal.

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