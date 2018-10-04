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RECUPERAÇÃO

Esposa de Arlindo Cruz comemora constante melhora da saúde do cantor

Ele sofreu um AVC hemorrágico e ficou mais de um ano internado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 17:41

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 17:41

Arlindo Cruz volta para casa mais de um ano após sofrer AVC Crédito: Reprodução/Instagram @arlindocruzobem
"Estou passando por aqui porque hoje estamos comemorando três meses de volta para casa, três meses que ele está sentindo o cheirinho da comida dele, do travesseiro, do cachorro, do papagaio, da família", disse Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 3.
O cantor sofreu um AVC hemorrágico e ficou mais de um ano internado. Desde julho, se recupera em casa, ao lado da família. O Arlindo tem acompanhamento constante de fisioterapeutas, enfermeira e fonoaudióloga para recuperar a fala e os movimentos do corpo.
Há duas semanas, o cantor colocou o pé na areia da praia pela primeira vez após sair do hospital. "Eu emocionado com cada ponto na evolução do meu guerreiro. Deus seja louvado. Ainda é tempo para viver feliz, meu pai", declarou Arlindinho, filho dele.
Citando a evolução do quadro de saúde do marido, Babi Cruz fez uma homenagem no perfil do Instagram do cantor. "Quero agradecer a todos os profissionais que estão envolvidos nessa construção da reabilitação. Dizer que há três meses a gente não escuta falar em infecção, oxigênio, nada disso", comemorou.
Em junho, ainda no hospital, Babi Cruz acompanhava Arlindo e registrava os momentos vividos pelo marido em busca da reabilitação.

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