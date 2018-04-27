Erika Januza fala de encontro com juíza que inspirou sua personagem em novela

A atriz Erika Januza publicou uma foto em seu perfil no Instagram com a desembargadora Ivone Caetano, primeira juíza negra do Rio de Janeiro e que serviu de inspiração para ela viver a personagem Raquel, da novela "O Outro Lado do Paraíso".

"Fui a sua procura no início da caminhada da segunda fase de minha personagem, e me recebeu de braços abertos! Uma mulher incrível, inteligentíssima, com uma força, uma postura. A representatividade em pessoa", escreveu Erika na publicação.