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ORGULHO

Erika Januza fala de encontro com juíza que inspirou sua personagem em novela

Segundo a atriz, Ivone compartilhou com ela 'experiências, memórias, pensamentos, estímulo e um pouquinho de sua história'

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 19:16
A atriz Erika Januza publicou uma foto em seu perfil no Instagram com a desembargadora Ivone Caetano, primeira juíza negra do Rio de Janeiro e que serviu de inspiração para ela viver a personagem Raquel, da novela "O Outro Lado do Paraíso".
"Fui a sua procura no início da caminhada da segunda fase de minha personagem, e me recebeu de braços abertos! Uma mulher incrível, inteligentíssima, com uma força, uma postura. A representatividade em pessoa", escreveu Erika na publicação.
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Segundo a atriz, Ivone compartilhou com ela "experiências, memórias, pensamentos, estímulo e um pouquinho de sua história". Ela também agradeceu ao autor da novela, Walcyr Carrasco, pela experiência de interpretar o papel.

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