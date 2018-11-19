CARNAVAL 2019

Erika Januza anuncia que será musa da Vai-Vai no carnaval 2019

Atriz fará sua estreia na festa paulistana; enredo da escola vai falar sobre as lutas do povo negro

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Erika Januza Crédito: Juliana Coutinho / Marie Claire
Erika Januza anunciou no domingo, 18, que será musa da escola de samba Vai-Vai no carnaval de 2019. Será a primeira vez da atriz na festa paulistana.
"Alô, Vai-Vai, estou chegando! Vamos juntos a caminho do Quilombo do Futuro! Obrigada pelo convite! Estou muito feliz!", escreveu a atriz na legenda de uma foto no Instagram.
Quilombo do Futuro é o enredo da escola de samba, que no Sambódromo do Anhembi vai falar das lutas do povo negro.
Ainda neste domingo, ela foi apresentada à agremiação."Que recepção maravilhosa! Já estava feliz, agora então!", disse Erika ao publicar vídeos sambando junto à escola.
Este ano, a atriz estreou como musa pela Grande Rio, escola de samba carioca.

