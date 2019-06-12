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SUCESSO

Erick Jacquin estreia no YouTube com receita para o Dia dos Namorados

Chef francês mostrará receitas e contará sua trajetória profissional

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 06:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2019 às 06:33
Erick Jacquin descobre sexo dos filhos em programa ao vivo Crédito: Reprodução/Instagram @erickjacquin
Famoso por compor o júri do MasterChef Brasil, o chef Erick Jacquin começou a compartilhar suas habilidades culinárias com o público no YouTube. Nesta segunda-feira, 10, ele lançou seu primeiro vídeo de receita com dicas para o jantar do Dia dos Namorados.
A criação e produção do canal ficou por conta da Endemol Shine Brasil, que se uniu ao cozinheiro com base em um dado importante: mais de 68% dos brasileiros com acesso à internet assistem a conteúdos de gastronomia no YouTube, segundo dados da pesquisa YouTube Insights.
> Erick Jacquin vai abrir restaurante francês a preços acessíveis
Mas não é só de comida que viverá o canal de Jacquin. Ele também vai contar sua trajetória profissional, histórias, apresentar seus amigos, mostrar suas felicidades e até suas decepções.
Reconhecido pela revista Forbes Brasil como uma das 25 mais importantes celebridades do País, Erick Jacquin trabalhou por muitos anos em grandes restaurantes franceses em Paris.
> Erick Jacquin comemora nascimento de gêmeos: "Muita emoção"
No Brasil, comandou o Le Coq Hardy durante quatro anos e depois assumiu a cozinha do Café Antiqüe, especializado na mais alta gastronomia francesa. Após dez anos morando no Brasil, ele inaugurou a La Brasserie Erick Jacquin.
A proposta do chef é mostrar às pessoas que uma receita aparentemente complicada pode ser muito simples de fazer. Ele acredita que "todo mundo merece comer bem e todo mundo pode aprender a cozinhar". Informações sobre alta gastronomia e truques culinários também devem compor o canal de Jacquin.
Confira abaixo o vídeo de apresentação do canal:

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