'Entrei de um jeito e saí de outro: aleijada', diz youtuber

Camilla Uckers está de cadeira de rodas após complicações em cirurgia plástica Crédito: Youtube/SBT Online

Após ter infecção em decorrência de uma prótese no bumbum, Camilla Uckers usou seu Instagram nesta segunda-feira, 15, para acusar seu cirurgião plástico de pedir para ocultar o seu real estado de saúde e esconder que o procedimento foi realizado através de permuta. A youtuber precisou apenas divulgar o profissional nas redes sociais para "pagar" pelas intervenções.

"A minha cirurgia foi permuta, não paguei nada pela cirurgia, só que o doutor pediu para que eu nunca falasse que foi de graça porque era antiético. Eu tenho um print dele falando para eu dizer que a prótese foi R$ 2,5 mil e R$ 20 mil a cirurgia", revelou Camilla. Ela postou print de conversa no WhatsApp que confirmaria sua versão.

Além disso, a youtuber ainda acusou o médico de pedir que ela não publicasse informações de que teria feito transfusão de sangue um dia após a cirurgia. "Ele sempre dizia para eu apagar as coisas. 'Não fala que você fez transfusão de sangue porque tão me difamando'. Se eu ocultei algo ou menti, foi porque o doutor pediu muito", desabafou.

Durante participação no programa Fofocalizando, do SBT, Camilla disse acreditar que os problemas pelos quais está passando são frutos de erro médico. "Tenho tudo aqui como provar. Depois da minha cirurgia eu tinha complicação por causa da lipo e eu precisei ir ao hospital tomar bolsa de sangue. Eu estava sem sangue, anêmica, e eu não tinha anemia antes da cirurgia. Então, para deixar claro que eu entrei na cirurgia de um jeito e saí de outro, completamente diferente: aleijada e com problemas", disse ela, em entrevista via Skype.