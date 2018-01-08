Entenda por que as celebridades estão de preto no tapete vermelho do Globo de Ouro

O tapete vermelho do Globo de Ouro é sempre um dos mais aguardados da temporada de premiações em Hollywood. Desta vez, no entanto, o red carpet gerou expectativa por outro motivo: a campanha do Time's Up, entidade recém-criada por mulheres que trabalham na indústria cinematográfica para lutar contra o assédio e a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho.

Com o endosso de mulheres como a roteirista Shonda Rhimes e as atrizes Meryl Streep e Reese Witherspoon, o Time's Up lançou sua primeira ação com um pedido: que as convidadas para o Globo de Ouro deste ano usassem preto para a festa, usualmente conhecida por seu tom mais informal e divertido do que os Oscars.

"No domingo vestimos preto para manifestar solidariedade às mulheres e homens em todos os lugares que foram silenciados pela discriminação, assédio ou abuso. Aonde quer que você esteja, quem você seja, o que for que esteja fazendo. Junte-se a nós", convocou um dos posts da conta do Time's Up no Instagram que, criada há apenas seis dias, já conta com 175 mil seguidores.

O movimento, naturalmente, surge diante da leva de denúncias que continuam a atingir alguns dos homens mais poderosos de Hollywood. O caso mais emblemático, até agora, foi o do produtor Harvey Weinstein. Após décadas desfrutando de prestígio, Weinstein sucumbiu após um artigo do "The New York Times" revelar que, por anos, o produtor assediou atrizes e funcionárias da Miramax e da Weinstein Company, empresas das quais é co-fundador. A reportagem fez com que celebridades como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lea Seydoux e Cara Delevingne quebrassem o silêncio e contarem que também foram vítimas de assédio e intimidação por parte de Weinstein.

As revelações do caso de Weinstein não impressionam apenas por mostrar como algumas das mulheres mais famosas, ricas e influentes do mundo estão também à mercê de agressores no ambiente de trabalho. Atrizes menos conhecidas, como Ashley Judd e Mira Sorvino, tiveram oportunidades de ascender na carreira perdidas por conta da influência do produtor americano, após as duas esquivarem-se de suas abordagens sexuais.

Além de Weinstein, somam-se denúncias de assédio contra o ator Kevin Spacey (neste caso, as investidas teriam sido em homens), o diretor Brett Ratner e o comediante Louis C.K, apenas para citar os casos de maior repercussão.

Mesmo assim, a campanha do Time's Up não foi unanimidade. Uma das atrizes a acusar Weinstein de assédio, Rose McGowan, conhecida por seu papel na série "Charmed" acusou o gesto de usar preto como hipocrisia. Em um tweet já deletado, a americana não poupou nem Meryl Streep, que também é militante dos direitos das mulheres. Streep, que trabalhou por diversas vezes com Weinstein, já veio a público dizer que nunca soube nada a respeito das acusações que pairavam sobre o produtor.

"Atrizes, como Meryl Streep, que trabalharam felizes para o porco monstruoso, vão usar preto no Golden Globes em um protesto silencioso. O SEU SILÊNCIO é O problema. Vocês vão aceitar um prêmio falso sem hesitar e não vão fazer nenhuma mudança real. Eu desprezo a sua hipocrisia. Talvez vocês todos devam usar Marchesa", escreveu a atriz.