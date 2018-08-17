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Emma Stone diz que está se dedicando mais à vida pessoal

Atriz falou sobre a chegada dos 30 anos e momentos de mudança

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 15:06
Emma Stone levou a estatueta de melhor atriz no Oscar 2017 Crédito: Instagram / @emmastone_official_
Emma Stone desabafou sobre sua vida profissional em entrevista concedida à amiga Jennifer Lawrence para a edição de setembro da revista Elle dos EUA.
Nos últimos anos, a atriz se dedicou intensamente à carreira, o que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz em 2017 por seu papel no filme La La Land. No entanto, ela revela que está deixando a vida agitada dos sets de lado para passar mais tempo junto da família e de outras pessoas que ama.
A atriz também explicou que, por estar próxima de completar 30 anos de idade, está mudando suas prioridades. "Em vez de apenas viver os sonhos que tinha na minha juventude, conseguindo o trabalho que amo fazer, fazendo amigos, e passando por tudo isso, é como: O que eu quero realmente como uma adulta?", comenta.
Emma participou como atriz e produtora de Maniac, nova produção da Netflix que irá estrear dia 21 de setembro. Sobre a série, ela diz que "a coisa que eu mais gosto sobre Maniac é que se trata de pessoas que têm seus próprios conflitos internos e estão tentando corrigi-los com medicação. Mas você vê com o passar da série que a conexão humana e o amor são as únicas coisas que nos levam pela vida".

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