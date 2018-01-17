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É O AMOR

Emilly assume namoro com assessor de Neymar

Após meses de especulação, casal trocou declarações nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 15:30

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 15:30

Jota Amancio, assessor de Neymar, e a ex-BBB Emilly Araújo Crédito: Instagram / @jotaamancio | Instagram / @emillyaraujoc
Após meses de especulação, Emilly Araújo, vencedora do BBB17, e Jota Amâncio, amigo e assessor pessoal de Neymar, assumiram o relacionamento nas redes sociais nesta última terça-feira, 16. Eles trocaram declarações de amor no Instagram.
"Tentei fugir e com o seu abraço você me prendeu! Com o passar do tempo fomos aprendendo o significado da palavra amor, hoje me sinto muito feliz ao seu lado minha bebezinha linda que eu amo muito", escreveu Jota no Instagram, após ter sido 'dedurado' pelo amigo Gil Cebola em vídeo do canal no YouTube de Matheus Mazzafera.
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Emilly respondeu à declaração de Jota com outro post no Instagram. "Te vejo entendendo mais sobre os signos por prestar a atenção nas coisas que eu digo. Te vejo descobrindo minhas manias, que nem eu sabia que tinha. Olho para a intimidade que temos, nossas brincadeiras, nossos assuntos, nosso companheirismo, a forma com que confiamos um no outro e, meu amor, eu posso dizer que passei a entender melhor os elefantes. (Tu sabe do que eu estou falando). Te amo, vidão, obrigada por ser esse homem incrível comigo, enxergando sempre o melhor em mim e sendo o melhor de ti comigo", escreveu.

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