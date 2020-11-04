Emanuelle Araújo é escolhida nova musa da banda do Cordão da Bola Preta, no Rio

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Uma grande honraria do Mundo do Samba, Obrigada meu @cordaodabolapretaoficial por esse convite que ja? ilumina minha semana e @oancelmogois pela mate?ria ?? arrasta pra ler. To me guardando pra quando a vacina chegar, mas hoje: -Ja? e? carnaval no meu corac?a?o ! ? Click: @gigdias Make: @walterlobato Style: @vitorcarpe @stampa_comunicacao