Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval

Emanuelle Araújo é escolhida nova musa da banda do Cordão da Bola Preta, no Rio

Anúncio foi feito mesmo sem data para o próximo Carnaval carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:24

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:24

A cantora e atriz Emanuelle Araújo
A cantora e atriz Emanuelle Araújo Crédito: Instagram/@gigdias
A atriz e cantora Emanuelle Araújo, 44, é a mais nova musa da banda do Cordão da Bola Preta, tradicional bloco carioca. A novidade foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pelo bloco em suas redes sociais.
O anúncio acontece mesmo sem previsão de quando será realizado o próximo Carnaval no Rio de Janeiro. Apesar de a festa cair na terceira semana de fevereiro de 2021, escolas de samba e blocos de rua decidiram que ela só deve ocorrer quando a vacina contra o novo coronavírus estiver disponível.
Mesmo com esse imprevisto, o bloco afirmou em suas redes sociais que "é com muito prazer que apresentamos a nossa maravilhosa Emanuelle Araújo como a mais nova musa da banda do Cordão da Bola Preta". Famoso por reunir celebridades, o bloco teve Leandra Leal como porta-estandarte e Paolla Oliveira como rainha neste ano.

Veja Também

Claudia Leitte terá trio elétrico nos EUA e comandará Carnaval no país em 2021

Liesa suspende desfiles na Sapucaí e carnaval do Rio é adiado

"Decisão do Rio não vai interferir nos desfiles do Carnaval de Vitória", diz Liesge

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados