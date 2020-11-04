Emanuelle Araújo é escolhida nova musa da banda do Cordão da Bola Preta, no Rio

A atriz e cantora Emanuelle Araújo, 44, é a mais nova musa da banda do Cordão da Bola Preta, tradicional bloco carioca. A novidade foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pelo bloco em suas redes sociais.
O anúncio acontece mesmo sem previsão de quando será realizado o próximo Carnaval no Rio de Janeiro. Apesar de a festa cair na terceira semana de fevereiro de 2021, escolas de samba e blocos de rua decidiram que ela só deve ocorrer quando a vacina contra o novo coronavírus estiver disponível.
Mesmo com esse imprevisto, o bloco afirmou em suas redes sociais que "é com muito prazer que apresentamos a nossa maravilhosa Emanuelle Araújo como a mais nova musa da banda do Cordão da Bola Preta". Famoso por reunir celebridades, o bloco teve Leandra Leal como porta-estandarte e Paolla Oliveira como rainha neste ano.