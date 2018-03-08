Em Vitória, Miss Brasil está encantada com hospitalidade capixaba

Miss Brasil BE Emotion 2017, Monalysa Alcântara Crédito: Pedro Permuy

Desde que foi coroada Miss Brasil BE Emotion 2017, Monalysa Alcântara, 19, carrega, de cada lugar que passa pelo país, um pedacinho do que aquela região tem para oferecer. Do Espírito Santo, ela está carregando a hospitalidade. "É o melhor. Vitória é linda, mas o povo é muito simpático", dispara.

Na noite desta quarta-feira (7), Mona, apelido carinhoso dado à jovem, participou do jantar de lançamento do Miss Espírito Santo BE Emotion 2018, que aconteceu no Barro Vermelho, em Vitória. "Não vi nenhuma menina que está concorrendo, ainda, mas tenho certeza de que estão todas preparadas e de que o concurso será um sucesso", conclui. Ela chegou ao local do evento de lancha, ao lado da Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim, ao som da música tema de "New York". Assista:

A Miss Brasil chegou à Capital por volta das 12h e só deu tempo de ir direto para o salão de beleza, onde se arrumava para o evento à noite. "Eu passei pela orla e fiquei encantada, também. Mas só deu para conhecer o salão (risos). Antes de ir embora, nesta quinta (8), quero conhecer alguma coisa", detalha. Daqui, ela parte para o lançamento do concurso regional do Rio Grande do Sul.

MISS ESPÍRITO SANTO MUDOU

"Agora estamos vivendo uma nova fase. Os concursos estão valorizando mais o conteúdo das mulheres, a mulher por dentro. E é importante", comenta Monalysa. Assim também está o concurso estadual, que neste ano, é coordenado por Nabila Furtado.

Nabila Furtado, coordenadora do Miss Espírito Santo BE Emotion, e Monalysa Alcântara, Miss Brasil BE Emotion 2017 Crédito: Pedro Permuy

Durante o discurso de apresentação, a capixaba, que também já participou de concursos de beleza, destacou o novo momento do Miss Espírito Santo. "Tenho muito a agradecer a Deus, a várias pessoas que estão acreditando nesse novo projeto e que venham muitos anos mais. Desta edição para trás, também, tivemos grandes talentos coordenando tudo e a história do concurso capixaba se deve parte a essas personalidades", avalia.

ATUAL MISS ESPÍRITO SANTO COMEMORA SUCESSO INTERNACIONAL

Stephany Pim, a Miss Espírito Santo 2017, já é figurinha conhecida no meio da beleza internacional. Ela acaba de voltar a Vitória após uma temporada de meses na Turquia, país do Oriente Médio, e Europa. E isso porque a beleza da capixaba realmente chama a atenção. Ela chegou a participar do Miss Brasil deste ano e era uma das preferidas à coroa por alguns missólogos.

"Fiquei muito feliz com esse reconhecimento e poder levar cultura, compartilhar cultura. Ter novas experiências é o melhor de tudo isso", conta.