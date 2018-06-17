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Em vídeo, Mateus Solano critica saneamento básico de Belém

'Cidade tão bonita, tão importante, histórica e com o pior saneamento básico que eu já vi', desabafou o ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2018 às 18:12

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 18:12

Mateus Solano passou alguns dias em Belém, capital do Pará, e apesar de elogiar a beleza da cidade, criticou a situação dos esgotos na cidade. O ator publicou em seu stories do Instagram um vídeo desabafando sobre a situação do saneamento.
Ele ainda publicou uma foto criticando os "valões de esgoto a céu aberto numa das maiores cidades do Brasil", destacando que saneamento é "direito de todos".
De acordo com o Ranking do Saneamento realizado anualmente pelo Instituto Trata Brasil, a capital paraense tem o terceiro pior saneamento do País, considerando índices de coleta e tratamento de esgoto e acesso à água tratada e investimentos no setor. Porto Velho (RO) e Ananindeua, também no Pará, são as únicas cidades com índices piores.

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