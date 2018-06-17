Em vídeo, Mateus Solano critica saneamento básico de Belém

Mateus Solano passou alguns dias em Belém, capital do Pará, e apesar de elogiar a beleza da cidade, criticou a situação dos esgotos na cidade. O ator publicou em seu stories do Instagram um vídeo desabafando sobre a situação do saneamento.

Ele ainda publicou uma foto criticando os "valões de esgoto a céu aberto numa das maiores cidades do Brasil", destacando que saneamento é "direito de todos".