Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
AMIZADE

Em tom de brincadeira, William Bonner fala sobre separação

'A separação não acaba com o carinho e com o respeito, isso é pra vida toda', disse Bonner

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 19:49
William Bonner Crédito: Globo/Paulo Belote/Divulgação
O Zona Mista do último domingo, 17, recebeu William Bonner e, enquanto comentavam sobre os jogos da Copa, falaram sobre separação. Os apresentadores Felipe Andreolli e Maurício Meirelles não tocaram no nome de Fátima Bernardes, mas a pergunta pode não ter sido apenas sobre futebol.
"É um tema delicado. É jornalismo, você sabe disso... nós homens já passamos por isso". Bonner respondeu: "Jornalista não escolhe. O que tem que perguntar, pergunta".
"É sobre separação. O Brasil quer saber: como foi se separar do São Paulo, que é seu time, e vir morar no Rio de Janeiro, longe do Morumbi?", questionou Meirelles, ao que o jornalista respondeu: "Cara, digo o seguinte. A separação, o afastamento não acaba nem com o carinho nem com o respeito. Isso é para a vida toda. Então, minha relação com o São Paulo vai permanecer pra vida toda, é claro", disse.
Meirelles perguntou: "Mas você fica com saudade de ir a jogo lá?", e Bonner rebateu: "Mas a gente sempre tem notícia, vê televisão, acompanha".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados