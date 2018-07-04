Em rede social, Shakira lamenta eliminação da Colômbia na Copa

A cantora Shakira lamentou a eliminação da seleção colombiana da Copa do Mundo da Rússia nesta terça-feira, 3. A seleção se despediu da competição após perder nos pênaltis para a Inglaterra.
Em seu perfil no Twitter, a intérprete de "Waka waka", música-tema da Copa de 2010 da África do Sul e considerada uma das mais marcantes de sua carreira, se disse orgulhosa do time. "Impressionante Colômbia nesse Mundial... Acredito que o mundo inteiro sabe que merecíamos ganhar! Orgulhosa como sempre de meu país!"
Shakira mora há anos na Espanha com os dois filhos, Milan, de 5 anos, e Sasha, de 3. Os dois são frutos do relacionamento com o espanhol Gerard Piqué, jogador pelo Barcelona que esteve em campo pela seleção espanhola - também eliminada da Copa da Rússia. Mas a cantora colombiana nunca esqueceu suas raízes e fez até as crianças torcerem para a seleção de sua terra natal.