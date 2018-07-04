Em rede social, Shakira lamenta eliminação da Colômbia na Copa

Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira_love_shakira

A cantora Shakira lamentou a eliminação da seleção colombiana da Copa do Mundo da Rússia nesta terça-feira, 3. A seleção se despediu da competição após perder nos pênaltis para a Inglaterra.

Em seu perfil no Twitter, a intérprete de "Waka waka", música-tema da Copa de 2010 da África do Sul e considerada uma das mais marcantes de sua carreira, se disse orgulhosa do time. "Impressionante Colômbia nesse Mundial... Acredito que o mundo inteiro sabe que merecíamos ganhar! Orgulhosa como sempre de meu país!"