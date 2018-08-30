Em novo clipe, Anitta faz festa em piscina de Honório Gurgel

Uma volta às origens: Anitta voltou a Honório Gurgel, bairro em que foi criada, no subúrbio do Rio de Janeiro, para gravar o clipe do novo single do duo Seakret, "Perdendo a Mão". A funkeira foi uma das artistas convidadas, ao lado de Jojo Todynho.
De acordo com o jornal Extra, as cenas foram gravadas na casa onde a cantora foi criada e na residência de um amigo de infância. A letra da música, que fala sobre relacionamentos abusivos, foi composta escrita pela própria Anitta.
Fizemos essa música em um dia, mostramos no dia seguinte pra Anitta, que pirou na ideia e quis fazer. Acho que durou uns 20 minutos entre ela gostar do som, fazer a letra, chamar a Jojo pra participar, escrever o roteiro do clipe e agilizarmos os dias de gravação! Foi bem rápido mesmo (rs), contam Pedro Dash e Dan Valbusa, na foto com Anita e Jojo.
Segundo o Extra, formado por Pedro Dash e Dan Valbusa, o Seakret é reconhecido por suas colaborações de sucesso, como Me Leva a Sério (Anitta), Imaturo (Jão), Rebelde e Abusada (Tati Zaqui), Cobertor (Projota + Anitta), entre outros.