ARRASOU

Em estreia de turnê com Jay-Z, Beyoncé aparece com 8 looks diferentes

Nas redes sociais, os fãs da dupla destacaram a preferência da 'Queen B' por estilistas negros

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 17:33

Redação de A Gazeta

Beyoncé e Jay-Z na estreia da turnê "On The Run II", em Cardiff, no País de Gales Crédito: Instagram/Beyoncé
Beyoncé e Jay-Z estrearam na quarta-feira, 6, a turnê On The Run II com um show em Cardiff, no País de Gales. É a segunda vez que o casal faz uma série de apresentações em conjunto ao redor do mundo - a primeira aconteceu em 2014. Ao longo do show na noite passada, a cantora apareceu com oito produções diferentes.
Apostando em variações de seu visual característico, com body e botas acima do joelho, ela vestiu também jaquetas com cristais bordados, estampa de oncinha, shorts jeans e até um look todo de látex.
Entre as marcas escolhidas, estavam nomes consagrados, como Gucci e Givenchy, e também uma novata: LaQuan Smith, fundada pelo estilista nova-iorquino de mesmo nome.
A Balmain, grife que Beyoncé já havia usado em seus shows no festival Coachella deste ano, também assinou dois looks para a apresentação.
Nas redes sociais, os fãs da dupla destacaram a preferência da 'Queen B' por estilistas negros: LaQuan Smith, Oliver Rousteing (diretor criativo da Balmain) e o icônico alfaiate Dapper Dan, que assinou as peças da Gucci em uma parceria com a etiqueta italiana.
A seleção das peças foi feita pelas stylists Laetitia Kamdolo e June Ambrose.
A On The Run II seguirá para cidades da Europa e da América do Norte, totalizando 48 shows até outubro deste ano.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

