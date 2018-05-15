OUSADA

Em Cannes, Kristen Stewart tira sapatos no meio do tapete vermelho

Não se sabe se a atriz fez isso porque os calçados a incomodavam ou como forma de protesto

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 17:00
A integrante do júri, a atriz Kristen Stewart chega para a exibição do filme "BlacKkKlansman" no 71°Festival de Filmes de Cannes, sul da França, nesta terça, 15 Crédito: JOEL C RYAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Se não é para causar, Kristen Stewart nem vai. A atriz, que já se manifestou publicamente inúmeras vezes contra algumas normas de Hollywood, quebrou o protocolo do tapete vermelho do Festival de Cannes, conhecido por ter regras restritas de vestuário, e tirou os sapatos para subir a escada que dá acesso ao festival.
Não se sabe se a atriz fez isso porque os calçados da marca Louboutin tinham saltos muito altos, e que estavam dificultando sua caminhada, ou como forma de protesto. Em 2016, ela, Julia Roberts e Sasha Lane tiraram os sapatos antes de posar para os fotógrafos e entrar no local de exibição dos filmes.
O ato foi uma forma de repúdio por que, em 2015 atrizes que estavam de sapatilhas foram barradas de assistir a estreia do filme Carol e a diretora de arte Victoria Harwood foi barrada na apresentação do documentário Amy, mas depois conseguiu entrar.
Na época da polêmica, Thierry Frémaux, diretor artístico de Cannes, afirmou no Twitter que os rumores que dizem que o festival insiste em salto alto para as mulheres no tapete vermelho eram infundados.

