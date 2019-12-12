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Elymar Santos diz que já pagou e recebeu por sexo

'Ou ganhava dinheiro assim ou passava fome', disse o cantor, revelando ainda que 'vale tudo no amor, menos expor intimidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 15:03

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 15:03

Elymar Santos se apresenta no palco do 'Domingão', em 2016 Crédito: Carol Caminha/Gshow
Para Elymar Santos, 67, "vale tudo no amor, menos expor intimidade". Ao comentar sua vida íntima, o cantor foi além e revelou já ter transado por dinheiro. "Já paguei por sexo e já fui pago também. Ou eu ganhava um dinheiro assim ou passava fome. Com meus 16, 17 anos, tive problemas em casa e caí no mundo".
Essa foi apenas uma das histórias picantes contadas pelo artista carioca em entrevista ao portal Extra. "Na cama tem que surpreender, improvisar! Não pode ir com um roteiro pronto. O fetiche surge no momento. Tem gente com quem eu tenho vontade de fazer loucuras, gente com quem eu quero fazer calminho e tem quem eu queira que vá logo embora".

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Parafraseando uma de suas canções mais famosas, "Escancarando de Vez", Santos falou às gargalhadas já ter feito sexo muitas vezes "a dois e a três". Porém, não foi apenas sobre a vida íntima que o cantor falou. Ele abordou também sua relação com palcos, uma experiência transformadora que o faz se sentir, nas palavras dele, "o cara".
"No camarim, me preparando, já fico diferente. Não sei o que é nem de onde vem, mas quero que venha sempre. Tem gente sensitiva que diz ver uma entidade perto de mim. Acho que é uma mistura da paixão pela música com meu lado místico".
Santos refletiu sobre a própria história, dizendo que no passado, não poderia imaginar a realidade que tem atualmente. "Nasci no Complexo do Alemão, sem pai, vivi situações terríveis. Tanta coisa louca, que se me dissessem que um dia eu teria a vida de hoje, não acreditaria. Tenho uma cobertura no Leblon, mas fico pouco lá. Meu lar é Ramos. Gosto de ficar perto da minha história para nunca esquecer quem sou".

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