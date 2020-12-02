Eliminados de 'A Fazenda' serão isolados para voltar ao reality show na reta final

Os peões eliminados de A Fazenda 12 (Record) vão voltar à quarentena. Oficialmente, a emissora não confirma a informação, mas o F5 apurou que, assim como ocorreu no começo do programa, eles ficarão isolados por algum tempo para voltar ao reality show na reta final.
De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, eles devem participar de uma prova valendo prêmios, de uma dinâmica sobre o que aconteceu na temporada, da última festa da temporada e, claro, da grande final, que está prevista para o próximo dia 17.
Antes da estreia do programa, no dia 8 de setembro, os participantes (além de 4 reservas) foram isolados em hotéis durante cerca de 15 dias. A ideia era evitar que alguém com Covid-19 pudesse entrar no programa e acabar contaminando os demais, o que acabaria com o reality show.
No momento, nove participantes ainda estão na disputa: Biel, Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Mariano, Mateus Carrieri, Stéfani Bays e Tays Reis. Na quinta-feira (3), deve haver mais uma eliminação.
Já deixaram o confinamento Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha, Rodrigo Moraes, Cartolouco, Carol Narizinho, Luiza Ambiel, Victória Villarim, Juliano Ceglia, Lucas Selfie, Mc Mirella e Raissa Barbosa.