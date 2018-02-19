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Eliminado do 'The Voice Kids' fala sobre bullying

Matheus Loubet, de 11 anos, foi responsável por emocionar a todos, após sua eliminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 14:36

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 14:36

Daniel Arthur, Matheus Loubet e Valentina Roman cantam 'Marvin Gaye' no The Voice Kids Crédito: TV Globo
O primeiro dia de batalhas do The Voice Kids 2018 deixou muita gente emocionada. Jurados e telespectadores se encantam com a voz das crianças, mas vê-los em processo de eliminação não é fácil para ninguém - principalmente para os candidatos.
Durante o programa deste domingo, o participante Matheus Loubet, de 11 anos, foi responsável por emocionar a todos, após sua eliminação. Assista ao vídeo da apresentação e o discurso de Matheus.
O menino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi eliminado após Carlinhos Brown escolher o candidato Daniel Arthur. No entanto, seu discurso não foi de tristeza e sim de agradecimento.
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"Eu só tenho a agradecer por eu estar aqui. Eu queria agradecer a tudo, aos meus amigos, meus familiares, você e principalmente a oportunidade que o programa me deu de participar, de fazer novos amigos, de cantar. E poder lidar com bullying e essas coisas, que é uma coisa que eu sofri e sofro até hoje", desabafou.

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