Eliminado do 'The Voice Kids' fala sobre bullying

O primeiro dia de batalhas do The Voice Kids 2018 deixou muita gente emocionada. Jurados e telespectadores se encantam com a voz das crianças, mas vê-los em processo de eliminação não é fácil para ninguém - principalmente para os candidatos.

O menino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi eliminado após Carlinhos Brown escolher o candidato Daniel Arthur. No entanto, seu discurso não foi de tristeza e sim de agradecimento.

"Eu só tenho a agradecer por eu estar aqui. Eu queria agradecer a tudo, aos meus amigos, meus familiares, você e principalmente a oportunidade que o programa me deu de participar, de fazer novos amigos, de cantar. E poder lidar com bullying e essas coisas, que é uma coisa que eu sofri e sofro até hoje", desabafou.