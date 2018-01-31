Eliminada do "BBB 18", Mara livra Gleici do veto de Mahmoud após surpresa em entrevista no programa "Mais Você", da TV Globo

A mineira Mara, de 53 anos, foi a primeira eliminada dona noite desta terça-feira (30), com 55,45% dos votos. Na manhã desta quarta-feira (31), ela participou do programa "Mais Você" e teve um bate-papo com Zeca Camargo e Cissa Guimarães.

Durante a conversa, a cientista política ganhou uma surpresa ao vivo: pôde escolher um brother e garantir a participação dele na próxima prova do líder, independentemente do veto do líder Mahmoud. "Quero proteger a menina do Acre (Gleici). Ela é uma fofa! Acho que ela está sendo visada", disse.