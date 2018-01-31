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Prova do líder

Eliminada do 'BBB 18', Mara livra Gleici do veto de Mahmoud

Cientista política ainda elogiou a menina, em entrevista no 'Mais Você', na manhã desta quarta-feira (31)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 13:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 13:29

Eliminada do "BBB 18", Mara livra Gleici do veto de Mahmoud após surpresa em entrevista no programa "Mais Você", da TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo
A mineira Mara, de 53 anos, foi a primeira eliminada do "Big Brother Brasil 18" na noite desta terça-feira (30), com 55,45% dos votos. Na manhã desta quarta-feira (31), ela participou do programa "Mais Você" e teve um bate-papo com Zeca Camargo e Cissa Guimarães. 
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Durante a conversa, a cientista política ganhou uma surpresa ao vivo: pôde escolher um brother e garantir a participação dele na próxima prova do líder, independentemente do veto do líder Mahmoud. "Quero proteger a menina do Acre (Gleici). Ela é uma fofa! Acho que ela está sendo visada", disse. 

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