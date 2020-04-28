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Reencontro

Elenco de 'Goonies' faz live com participação de Steven Spielberg

Durante participação surpresa em reunião virtual do clássico de 1985, produtor diz que nunca teve ideia boa para 2º filme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 15:19

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 15:19

Cena do filme
Cena do filme "Os Goonies" Crédito: Reprodução
O elenco do clássico "Os Goonies" (1985) se reuniu virtualmente na tarde desta segunda-feira (27) para apoiar a causa do The Center for Disaster Philanthropy, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade após eventos traumáticos.
Estiveram reunidos Josh Gad, Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Bocão), Jeff Cohen (Gordo), Ke Huy Quan (Dado), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy) e Josh Brolin (Brand), além do diretor Richard Donner e do roteirista Chris Columbus.
Durante a live, o elenco contou com a participação surpresa de Cyndi Lauper, que canta a música tema "The Goonies 'r' Good Enough", e do produtor-executivo Steven Spielberg.

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Na ocasião, Spielberg revelou o motivo pelo qual a equipe nunca se reuniu para "Os Goonies 2": eles nunca encontraram uma história boa o suficiente para fazerem uma sequência.
"Conversamos muito sobre isso e, a cada dois anos, temos uma ideia, mas ela não é boa o suficiente. O problema é o nível que todos vocês especularam sobre esse gênero. Acho que não conseguimos encontrar uma ideia melhor do que 'Os Goonies' que criamos nos anos 1980", disse o produtor.

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