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SUCESSO

Elenco de 'Friends' fatura US$ 20 milhões por ano com reprises

Atores recebem, após 14 anos do fim da série, 2% do dinheiro que entra na Warner

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 16:14
Elenco da série Friends Crédito: Reprodução
O elenco de "Friends", clássica série de meados da década de 1990, continua recebendo US$ 20 milhões por ano, mesmo após 14 anos do fim da série. Os atores conseguiram o direito de receber 2% do dinheiro que entra para a Warner Bros com todas as reprises exibidas pela TV. Friends ainda fatura, aproximadamente, US$ 1 bilhão por ano para a companhia.
Além disso, estima-se que um grande acordo com a Netflix pode dobrar o valor de rendimentos da série. O serviço de streaming garantiu a permanência de todas as temporadas para o próximo ano. Em entrevista ao "The Hollywood Reporter", o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, afirmou que a saída de "Friends" da plataforma trata-se de um "rumor".
A Warner, detentora dos direitos da série, planeja lançar sua própria plataforma de streaming no último trimestre de 2019, o que pode significar que a série acabe "se mudando", já que também não teria um contrato de exclusividade com a Netflix.
O seriado é tão "queridinho" em todo o mundo que, sempre que os atores publicam uma foto juntos ou há rumores de uma possível reaproximação, os fãs se agitam.
Pesquisa realizada pelo "Hollywood Reporter" com mais de duas mil pessoas revelou que 75% dos entrevistados aprovariam o retorno da série e gostariam que o elenco original fosse mantido.

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