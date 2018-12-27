Elenco de 'Friends' fatura US$ 20 milhões por ano com reprises

Elenco da série Friends Crédito: Reprodução

O elenco de "Friends", clássica série de meados da década de 1990, continua recebendo US$ 20 milhões por ano, mesmo após 14 anos do fim da série. Os atores conseguiram o direito de receber 2% do dinheiro que entra para a Warner Bros com todas as reprises exibidas pela TV. Friends ainda fatura, aproximadamente, US$ 1 bilhão por ano para a companhia.

Além disso, estima-se que um grande acordo com a Netflix pode dobrar o valor de rendimentos da série. O serviço de streaming garantiu a permanência de todas as temporadas para o próximo ano. Em entrevista ao "The Hollywood Reporter", o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, afirmou que a saída de "Friends" da plataforma trata-se de um "rumor".

A Warner, detentora dos direitos da série, planeja lançar sua própria plataforma de streaming no último trimestre de 2019, o que pode significar que a série acabe "se mudando", já que também não teria um contrato de exclusividade com a Netflix.

O seriado é tão "queridinho" em todo o mundo que, sempre que os atores publicam uma foto juntos ou há rumores de uma possível reaproximação, os fãs se agitam.