REBELDE

Elefante de Michael Jackson foge de recinto em zoológico nos EUA

Animal vivia com o rei do pop no rancho Neverland antes de ser levado para o local

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

20 jun 2018 às 15:07
Ali é um elefante adulto que vive no zoológico desde 1997. Ele vivia no rancho de Neverland, de Michael Jackson Crédito: Pixabay/@ajoheyho
Um elefante macho fugiu de seu recinto do Jacksonville Zoo and Gardens, na Flórida, nos Estados Unidos, e ficou 20 minutos solto no último domingo, 17. O animal vivia no rancho de Michael Jackson antes de ir para o zoológico.
"O que você faz quando um elefante acaba em um pátio onde ele não deveria estar? Você faz ele voltar de moonwalk para o recinto certo!", escreveu a conta do zoológico no Facebook. Ali é o nome do elefante adulto que vivia no rancho Neverland, de Michael Jackson, até ser transferido para o local em 1997.
O zoológico contou que o animal fugiu por um portão acidentalmente deixado aberto e ficou em um pátio entre a área das girafas e o celeiro dos elefantes.
"Nenhum dos clientes ficou em perigo, mas o protocolo de segurança foi acionado e nossos funcionários se mobilizaram para levar nosso garotão de volta ao seu lugar com a ajuda de alguns petiscos", dizia o post.
