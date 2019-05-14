Eduardo Costa e noiva se separam após suposta traição, diz colunista

Acabou o amor entre Eduardo Costa e a universitária Victória Villarim. Os dois estiveram recentemente envolvidos em boatos de traição por parte do cantor e, agora, informações do colunista Leo Dias dão conta de que os dois já não estão mais compromissados. A assessoria do artista confirma que o casal não está mais junto.
Na ocasião, segundo Leo Dias, Eduardo movimentou Matelândia, uma cidade do Paraná com cerca de 18 mil habitantes. Moradores da região espalharam que o sertanejo tinha tido casos com mulheres casadas no camarim.
Informações também dão conta de que com uma das mulheres Eduardo foi flagrado pelo marido da eleita, que seria um político.