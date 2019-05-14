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Acabou o amor

Eduardo Costa e noiva se separam após suposta traição, diz colunista

Cantor teria sido flagrado por marido de uma das mulheres que fez uma visita quente ao seu camarim durante show no Paraná, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 

14 mai 2019 às 17:36

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 17:36

O cantor Eduardo Costa e a ex-noiva, Victória Villarim Crédito: Reprodução/Instagram @eduardocostaamorsemfim
Acabou o amor entre Eduardo Costa e a universitária Victória Villarim. Os dois estiveram recentemente envolvidos em boatos de traição por parte do cantor e, agora, informações do colunista Leo Dias dão conta de que os dois já não estão mais compromissados. A assessoria do artista confirma que o casal não está mais junto. 
Na ocasião, segundo Leo Dias, Eduardo movimentou Matelândia, uma cidade do Paraná com cerca de 18 mil habitantes. Moradores da região espalharam que o sertanejo tinha tido casos com mulheres casadas no camarim. 
Informações também dão conta de que com uma das mulheres Eduardo foi flagrado pelo marido da eleita, que seria um político. 

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