Eddie Vedder dança com filha durante show do Pearl Jam em Roma

Eddie Vedder, vocalista do Peral Jam Crédito: Danny Clinch / Divulgação - T4F

Eddie Vedder, vocalista da banda Pearl Jam, chamou atenção nas redes sociais por conta de um show realizado em Roma, capital italiana, na última quinta-feira, dia 27 de junho. Em certo momento da apresentação, durante a execução de uma música que não contava com sua voz, Vedder aproveitou para dançar com sua filha mais nova, Harper, de nove anos.

O momento foi registrado por um fotógrafo identificado como Neil PJ, que publicou o vídeo em suas redes sociais. "Não estou certo se mais alguém notou, mas durante uma música de Matt (baterista do grupo) em Roma nesta noite eu filmei Eddie em uma tocante dança no meio da música", escreveu o fã na legenda do vídeo.