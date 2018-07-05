Ed Sheeran homenageia fã com doença rara que morreu aos 11 anos

O cantor Ed Sheeran usou sua conta no Instagram para publicar uma homenagem a Melody Driscoll, fã de 11 anos que morreu nesta quarta-feira, 4. "Descanse em paz, bela Melody", escreveu o cantor junto de uma foto sua ao lado da pequena.
A garota sofria com a síndrome de Rett, doença rara que a impedia de ter contato próximo com outras pessoas por conta de riscos de infecção.
Os dois haviam se encontrado pela primeira vez em 2016, quando Melody já estava internada, e Sheeran chegou até mesmo a fazer um 'show particular' para ela.