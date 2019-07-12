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Ed Sheeran confirma que está casado com Cherry Seaborn

Em outro momento, também confirmou seu matrimônio ao falar sobre I Don't Care, música lançada em parceria com Justin Bieber: "Bieber acabou de se casar. Eu acabei de me casar"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2019 às 11:38

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 11:38

Ed Sheeran confirma que está casado com Cherry Seaborn Crédito: Gerhard Kassner/Reprodução/Instagram @teddysphotos
Muitos fãs questionam se Ed Sheeran é casado com Cherry Seaborn, com quem começou a namorar em 2015 e ficou noivo em 2017. Nesta sexta-feira, 12, o cantor confirmou o casamento em uma entrevista com o radialista Charlamagne Tha God disponibilizada no canal do YouTube do próprio Ed Sheeran.
Ao falar sobre a letra de Remember The Name, música que fez em parceria com o rapper 50 Cent e que traz o trecho "Minha esposa veste vermelho, mas ela fica melhor sem batom" (em tradução livre), Sheeran comentou sobre seu casamento.
"Na verdade, foi antes de eu e Cherry nos casarmos, e eu sabia que nós já teríamos nos casado à altura em que a música fosse lançada. Alguém iria ouvir e ficar tipo: 'Oh, eles casaram!'", afirmou.
Em outro momento, também confirmou seu matrimônio ao falar sobre I Don't Care, música lançada em parceria com Justin Bieber: "Bieber acabou de se casar. Eu acabei de me casar. Essa música é sobre estar em um evento da indústria com a mulher que você ama, ou a pessoa que você ama, e estar tipo 'f***-se isso', vamos apenas nos divertir".

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