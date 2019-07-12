Ed Sheeran confirma que está casado com Cherry Seaborn Crédito: Gerhard Kassner/Reprodução/Instagram @teddysphotos

Muitos fãs questionam se Ed Sheeran é casado com Cherry Seaborn, com quem começou a namorar em 2015 e ficou noivo em 2017. Nesta sexta-feira, 12, o cantor confirmou o casamento em uma entrevista com o radialista Charlamagne Tha God disponibilizada no canal do YouTube do próprio Ed Sheeran.

Ao falar sobre a letra de Remember The Name, música que fez em parceria com o rapper 50 Cent e que traz o trecho "Minha esposa veste vermelho, mas ela fica melhor sem batom" (em tradução livre), Sheeran comentou sobre seu casamento.

"Na verdade, foi antes de eu e Cherry nos casarmos, e eu sabia que nós já teríamos nos casado à altura em que a música fosse lançada. Alguém iria ouvir e ficar tipo: 'Oh, eles casaram!'", afirmou.