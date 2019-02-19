Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
GENTE COMO A GENTE

Ed Sheeran comemora aniversário em pizzaria de Porto Alegre

Cantor, de 28 anos, já havia sido homenageado pelos fãs durante um show na Arena Grêmio

Publicado em 

19 fev 2019 às 17:47

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 17:47

Ed Sheeran completou 28 anos no domingo, 17, e comemorou na noite de segunda-feira, 19, numa pizzaria de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele estava ao lado do cantor Passenger, que está fazendo a turnê Divide pelo Brasil com Sheeran e o parabenizou no Instagram. "Um feliz aniversário para esse cara! É um privilégio estar em uma tour com ele, e com sua maravilhosa equipe também. Obrigado por tudo", escreveu.
Além dessa comemoração, Sheeran recebeu o carinho dos fãs no próprio domingo, quando fazia um show na arena do Grêmio. "Obrigado por passarem o meu aniversário comigo", agradeceu o músico ao lado de bexigas coloridas e uma multidão de pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados