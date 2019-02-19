Ed Sheeran comemora aniversário em pizzaria de Porto Alegre

Ed Sheeran completou 28 anos no domingo, 17, e comemorou na noite de segunda-feira, 19, numa pizzaria de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele estava ao lado do cantor Passenger, que está fazendo a turnê Divide pelo Brasil com Sheeran e o parabenizou no Instagram. "Um feliz aniversário para esse cara! É um privilégio estar em uma tour com ele, e com sua maravilhosa equipe também. Obrigado por tudo", escreveu.