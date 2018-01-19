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Eagles fazem acordo em processo sobre nome 'Hotel California'

Hotel no México queria registrar o nome da canção mais famosa da banda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 12:50

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 12:50

Banda americana The Eagles Crédito: Reprodução/Instagram
Só pode haver um Hotel Califórnia. Os Eagles entraram num acordo judicial para impedir que um hotel do México usasse o nome Hotel California, título da música mais famosa da banda. Os proprietários do hotel mexicano retiraram o seu pedido para registrar o nome nos Estados Unidos.
Uma dispensa conjunta do processo da banda contra o Hotel California Baja foi apresentada na quarta-feira numa corte em Los Angeles.
Esse caso foi resolvido pela concordância mútua entre as partes, disse Thomas Jirgal, advogado da banda, na quinta-feira.
A dispensa se dá no mesmo dia que o escritório de patentes e marcas dos EUA aceitou o pedido do Hotel California Baja para abandonar o registro da marca.
Nem o hotel nem o seu advogado responderam de forma imediata ao pedido por comentários.
Hotel California é a faixa título do álbum de 1976 dos Eagles.

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