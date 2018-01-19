Eagles fazem acordo em processo sobre nome 'Hotel California'

Banda americana The Eagles Crédito: Reprodução/Instagram

Só pode haver um Hotel Califórnia. Os Eagles entraram num acordo judicial para impedir que um hotel do México usasse o nome Hotel California, título da música mais famosa da banda. Os proprietários do hotel mexicano retiraram o seu pedido para registrar o nome nos Estados Unidos.

Uma dispensa conjunta do processo da banda contra o Hotel California Baja foi apresentada na quarta-feira numa corte em Los Angeles.

Esse caso foi resolvido pela concordância mútua entre as partes, disse Thomas Jirgal, advogado da banda, na quinta-feira.

A dispensa se dá no mesmo dia que o escritório de patentes e marcas dos EUA aceitou o pedido do Hotel California Baja para abandonar o registro da marca.

Nem o hotel nem o seu advogado responderam de forma imediata ao pedido por comentários.