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POLÊMICA

Dwayne Johnson posta fotos com animais exóticos e divide fãs

Ex-lutador, conhecido como 'The Rock', se diverte em aquário e compara altura de leão-marinho com a do humorista Kevin Hart
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:14

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:14

Dwayne Johnson, o The Rock, com a família em visita ao Aquário de Geórgia, nos Estados Unidos Crédito: Instagram / @therock
O ator norte-americano Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, mostrou postou fotos com animais, neste domingo, 5, ao visitar o Aquário de Geórgia com sua família, nos Estados Unidos. "Este é o segundo maior aquário do mundo e a única instituição fora da Ásia que abriga tubarões-baleia", escreveu em postagem do seu perfil no Instagram.
Dwayne publicou uma foto na rede social ao lado de uma Beluga, conhecida como baleia-branca. Ele se mostrou encantado com a beleza da espécie, que está quase entrando em risco de extinção. "Esta será minha próxima coestrela", brincou. "Basta olhar para este belo animal com inteligência desconcertante. Sério, estou maravilhado com essas criaturas".
The Rock postou também um vídeo no qual ele "conversa" com um leão-marinho. Na gravação, ele diz que o bicho é mais alto que o seu amigo de baixa estatura, o ator e comediante Kevin Hart.
A ida de Dwayne e sua família ao Aquário rendeu mais de 7 milhões de interações no Instagram e muitos elogios por parte dos fãs. No entanto, alguns internautas criticaram a postura dele com os animais. "Estou chocado vendo você promover o abuso animal. Você deveria usar esta plataforma para educar as pessoas sobre o quão horríveis são os atos de crueldade nesses lugares", comentou um usuário.
Para além de Dwayne Johnston, já é comum a admiração por animais exóticos no mundo das personalidades. Artistas como Miley Cyrus e Latino não só gostam como também criam bichos um tanto peculiares em casa. Confira na galeria.

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