Duques de Cambridge, Kate Middleton e William batizam príncipe Louis

Kate Middleton segura o filho, príncipe Louis, acompanhada da família Crédito: DOMINIC LIPINSKI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Príncipe Louis foi batizado nesta segunda-feira, 9, na Capela Real do Palácio St. James, no centro de Londres. Discreta e pequena, a cerimônia foi realizada pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

Por conta da intensa agenda de compromissos, a bisavó de Louis, a rainha Elizabeth, não compareceu à cerimônia. Afastado dos compromissos oficiais por conta da saúde frágil, o Príncipe Philip, marido da rainha, também não esteve no evento.

"Eu estou encantado e me sinto privilegiado por estar batizando o Príncipe Louis hoje - uma criança preciosa feita à imagem de Deus, assim como todos nós", disse o arcebispo em sua conta no Twitter. A rede social também foi usada pela família real para compartilhar imagens da chegada de Louis na capela.

Louis é o quinto na linhagem do trono britânico e nasceu no dia 23 de abril. Kate e William, a Duquesa e o Duque de Cambridge, também são pais de George, de quatro anos, e Charlotte, de três anos.

O pai de William, príncipe Charles, e sua esposa, Camilla, estiveram presentes no batismo, junto do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. A família de Kate e os seis padrinhos de Louis, que incluem a prima de Kate, Lucy Middleton, e Guy Pelly, amigo de infância do príncipe William, também estão entre os presentes.