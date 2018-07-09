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FAMÍLIA REAL

Duques de Cambridge, Kate Middleton e William batizam príncipe Louis

Cerimônia discreta é realizada na Capela Real do Palácio St. James, em Londres; família real compartilhou imagens em sua conta no Twitter

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 17:22
Kate Middleton segura o filho, príncipe Louis, acompanhada da família Crédito: DOMINIC LIPINSKI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O Príncipe Louis foi batizado nesta segunda-feira, 9, na Capela Real do Palácio St. James, no centro de Londres. Discreta e pequena, a cerimônia foi realizada pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.
Por conta da intensa agenda de compromissos, a bisavó de Louis, a rainha Elizabeth, não compareceu à cerimônia. Afastado dos compromissos oficiais por conta da saúde frágil, o Príncipe Philip, marido da rainha, também não esteve no evento.
"Eu estou encantado e me sinto privilegiado por estar batizando o Príncipe Louis hoje - uma criança preciosa feita à imagem de Deus, assim como todos nós", disse o arcebispo em sua conta no Twitter. A rede social também foi usada pela família real para compartilhar imagens da chegada de Louis na capela.
Louis é o quinto na linhagem do trono britânico e nasceu no dia 23 de abril. Kate e William, a Duquesa e o Duque de Cambridge, também são pais de George, de quatro anos, e Charlotte, de três anos.
O pai de William, príncipe Charles, e sua esposa, Camilla, estiveram presentes no batismo, junto do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. A família de Kate e os seis padrinhos de Louis, que incluem a prima de Kate, Lucy Middleton, e Guy Pelly, amigo de infância do príncipe William, também estão entre os presentes.
Assim como seus irmãos, Louis irá vestir uma réplica artesanal do Royal Christening Robe, vestimenta que, em 2008, substituiu a peça original, utilizada em todos os batismos reais desde o da filha mais velha da rainha Vitória, em 1841.

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