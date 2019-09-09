Duda Beat: "Tantos problemas no Rio e Crivella perseguindo o amor"

A tentativa de censura de obras com temática LGBT na Bienal do Livro do Rio foi criticada pela cantora Duda Beat no primeiro dia da sexta edição do Coala Festival, realizado neste sábado (7) e domingo (8), no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo). O pedido foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella.
"Tantos problemas no Rio, falta de saneamento, a polícia invadindo morros para tirar casa de pessoas, problemas de saúde, de educação, e ele usando da gestão dele para perseguir o amor", disse, após o show, a cantora recifense que mora na capital fluminense.
"Para mim vale qualquer tipo de amor e ele quer censurar. Eu fico extremamente revoltada e por isso falei no meu show", afirmou. "Vivemos numa democracia e não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça. Espero que as pessoas se liguem e não elejam as pessoas, que pensem na sociedade", completou a rainha da sofrência pop.
Ao fim do show, enquanto cantava "Bixinho", Duda ainda levantou (literalmente) a bandeira colorida para apoiar o movimento LGBT.
Elba Ramalho, que também se apresentou no evento, não se manifestou no palco, mas nos bastidores também criticou a postura de Crivella. "Não gosto de falar de política, mas com tanto problema no Rio ele [Crivella] deveria se preocupar com outras coisas", afirmou a cantora paraibana.
O caso teve início na quinta (5), quando Crivella divulgou um vídeo criticando a HQ "Vingadores - A Cruzada", que trazia um beijo gay e estava sendo vendida na Bienal. Segundo ele, isso supostamente iria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Na sexta (6), fiscais da prefeitura foram à feira em busca de obras consideradas impróprias, mas não encontraram nada.
Após o Tribunal de Justiça do Rio publicar liminar que impedia a apreensão de livros e cassar alvará da Bienal, o desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do órgão, suspendeu a decisão e disse que obras que ilustram o tema da homossexualidade iam de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente e, portanto, deveriam ser comercializadas em embalagens lacradas.
Mas neste domingo (8), o ministro Dias Toffoli, presidente do (STF) Supremo Tribunal Federal, derrubou a medida que autorizava a prefeitura carioca a censurar obras na Bienal do Livro do Rio. Toffoli indica que o "regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias".
Além das duas cantoras nordestinas, passaram pelo palco artistas como Josyara, Dona Onete e BaianaSystem, que fechou a noite. Neste domingo, sobem ao palco nomes como Chico César (com participação de Maria Gadu), Djonga, Kevin O Chris e Ney Matogrosso.
Para domingo, há tíquetes com preços que variam de R$ 120 a R$ 240 no site da Total Acesso.
O Coala Festival vem crescendo a cada ano. Nas primeiras duas edições, em 2014 e 2015, teve um público de cerca de 6.000. Nos anos seguintes, 10 mil e 12 mil, respectivamente.
Na primeira vez que contou com dois dias de festa, em 2018, compareceram cerca de 24 mil pessoas, de acordo com a organização. No primeiro dia de 2019, com ingressos esgotados, a organização estima um público de aproximadamente 14 mil pessoas.
Programação Coala Festival 2019
7 de setembro (sábado)
11h: Abertura dos portões
11h - 12h30: DJ Set da Curadoria
12h30 - 13h30: Odara Kadiegi
13h30 - 14h20: Josyara
14h20 - 14h50: DJ Flavya
14h50 - 15h40: Dona Onete
15h40 - 16h15: DJ EB x DJ Sleep e convidados
16h15 - 17h05: Duda Beat
17h05 - 17h35: UBUNTO
17h35 - 18h35: Elba Ramalho convida Mariana Aydar
18h35 - 19h05: Radiola Serra Alta ft. Jéssica Caitano
19h05 - 19h55: Mestre Anderson Miguel part. Renata Rosa
19h55 - 20h40: Ministereo Público
20h40 - 22h: BaianaSystem
8 de setembro (domingo)
11h: Abertura dos portões
11h - 12h30: DJ Set da Curadoria
12h30 - 13h30: Ju Mineira
13h30 - 14h20: Curumin convida Geovana e Saulo Duarte
14h20 - 14h50: Mary G
14h50 - 15h40: Afrocidade
15h40 - 16h10: SHAKA
16h10 - 17h10: Chico César & Maria Gadu
17h10 - 17h40: Carlos do Complexo
17h40 - 18h30: Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz
18h30 - 19h10: DKVPZ ft. Kevin O Chris
19h10 - 20h: Djonga
20h - 20h45: Discopédia
20h45 - 22h: Ney Matogrosso
Coala Festival 2019
Quando: 7 e 8 de setembro
Onde: Memorial da América Latina (av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, zona oeste, São Paulo)
Quanto: R$ 120 a R$ 240 (só para domingo)
Mais informação: totalacesso.com