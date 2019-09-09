Duda Beat: "Tantos problemas no Rio e Crivella perseguindo o amor"

Coala Festival, realizado neste sábado (7) e domingo (8), no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo). O pedido foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella. A tentativa de censura de obras com temática LGBT na Bienal do Livro do Rio foi criticada pela cantora Duda Beat no primeiro dia da sexta edição do, realizado neste sábado (7) e domingo (8), no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo). O pedido foi feito pelo

Crédito: Pedro Arieta/Reprodução/Instagram @dudabeat

"Tantos problemas no Rio, falta de saneamento, a polícia invadindo morros para tirar casa de pessoas, problemas de saúde, de educação, e ele usando da gestão dele para perseguir o amor", disse, após o show, a cantora recifense que mora na capital fluminense.

"Para mim vale qualquer tipo de amor e ele quer censurar. Eu fico extremamente revoltada e por isso falei no meu show", afirmou. "Vivemos numa democracia e não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça. Espero que as pessoas se liguem e não elejam as pessoas, que pensem na sociedade", completou a rainha da sofrência pop.

Ao fim do show, enquanto cantava "Bixinho", Duda ainda levantou (literalmente) a bandeira colorida para apoiar o movimento LGBT.

Elba Ramalho, que também se apresentou no evento, não se manifestou no palco, mas nos bastidores também criticou a postura de Crivella. "Não gosto de falar de política, mas com tanto problema no Rio ele [Crivella] deveria se preocupar com outras coisas", afirmou a cantora paraibana.

O caso teve início na quinta (5), quando Crivella divulgou um vídeo criticando a HQ "Vingadores - A Cruzada", que trazia um beijo gay e estava sendo vendida na Bienal. Segundo ele, isso supostamente iria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na sexta (6), fiscais da prefeitura foram à feira em busca de obras consideradas impróprias, mas não encontraram nada.

Após o Tribunal de Justiça do Rio publicar liminar que impedia a apreensão de livros e cassar alvará da Bienal, o desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do órgão, suspendeu a decisão e disse que obras que ilustram o tema da homossexualidade iam de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente e, portanto, deveriam ser comercializadas em embalagens lacradas.

Mas neste domingo (8), o ministro Dias Toffoli, presidente do (STF) Supremo Tribunal Federal, derrubou a medida que autorizava a prefeitura carioca a censurar obras na Bienal do Livro do Rio. Toffoli indica que o "regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias".

Além das duas cantoras nordestinas, passaram pelo palco artistas como Josyara, Dona Onete e BaianaSystem, que fechou a noite. Neste domingo, sobem ao palco nomes como Chico César (com participação de Maria Gadu), Djonga, Kevin O Chris e Ney Matogrosso.

Para domingo, há tíquetes com preços que variam de R$ 120 a R$ 240 no site da Total Acesso.

O Coala Festival vem crescendo a cada ano. Nas primeiras duas edições, em 2014 e 2015, teve um público de cerca de 6.000. Nos anos seguintes, 10 mil e 12 mil, respectivamente.

Na primeira vez que contou com dois dias de festa, em 2018, compareceram cerca de 24 mil pessoas, de acordo com a organização. No primeiro dia de 2019, com ingressos esgotados, a organização estima um público de aproximadamente 14 mil pessoas.

Programação Coala Festival 2019

7 de setembro (sábado)

11h: Abertura dos portões

11h - 12h30: DJ Set da Curadoria

12h30 - 13h30: Odara Kadiegi

13h30 - 14h20: Josyara

14h20 - 14h50: DJ Flavya

14h50 - 15h40: Dona Onete

15h40 - 16h15: DJ EB x DJ Sleep e convidados

16h15 - 17h05: Duda Beat

17h05 - 17h35: UBUNTO

17h35 - 18h35: Elba Ramalho convida Mariana Aydar

18h35 - 19h05: Radiola Serra Alta ft. Jéssica Caitano

19h05 - 19h55: Mestre Anderson Miguel part. Renata Rosa

19h55 - 20h40: Ministereo Público

20h40 - 22h: BaianaSystem

8 de setembro (domingo)

11h: Abertura dos portões

11h - 12h30: DJ Set da Curadoria

12h30 - 13h30: Ju Mineira

13h30 - 14h20: Curumin convida Geovana e Saulo Duarte

14h20 - 14h50: Mary G

14h50 - 15h40: Afrocidade

15h40 - 16h10: SHAKA

16h10 - 17h10: Chico César & Maria Gadu

17h10 - 17h40: Carlos do Complexo

17h40 - 18h30: Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

18h30 - 19h10: DKVPZ ft. Kevin O Chris

19h10 - 20h: Djonga

20h - 20h45: Discopédia

20h45 - 22h: Ney Matogrosso

Coala Festival 2019

Quando: 7 e 8 de setembro

Onde: Memorial da América Latina (av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, zona oeste, São Paulo)