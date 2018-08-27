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Dublê de Chay Suede: 'Já me pediram foto como se fosse ele'

O maior dilema do dublê do capixaba foi cortar o cabelo

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 12:58
O ator capixaba Chay Suede e seu dublê em "Segundo Sol", Luh Costa Crédito: Reprodução/Instagram
Luh Costa nunca teve a pretensão de ser dublê na vida - muito menos de Chay Suede. Com 29 anos, o dançarino dá plantão em "Segundo Sol", da Globo, sempre que o ator tem cenas de ação na pele de Ícaro, personagem do capixaba na trama. Mas muitas vezes ele mesmo pede para fazer e eu fico só para dar suporte, detalha o dublê. 
De acordo com o jornal Extra, Luh também namora uma dublê e chamou atenção do chefe dela. "Ele (o chefe dela) me olhou e perguntou o que eu fazia. Eu contei e ele pediu para eu dar alguns saltos. Depois de alguns dias, me chamou para conversar e me fez uma proposta", lembra. 
. Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo a publicação, por pouco Chay não fica sem um sósia. É que o maior sacrifício que Luh teve que fazer para se parecer o ator foi passar máquina no cabelo. Meu cabelo estava no ombro, a ideia era deixar até o peito. Cortar foi um dilema, lembra ele, que tem sido confundido com o capixaba por onde passa: Já me pediram foto e tudo. Quase sempre querem saber se eu sou ele.
Apesar de serem mesmo parecidos, os dois têm algumas diferença sutis. Enquanto Chay mede 1,78 m, Luh tem 1,83 m - e é mais musculoso.
. Crédito: Reprodução/Instagram

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