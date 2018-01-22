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SURPRESA

Dublador do Dollynho, conquista vaga no 'The Voice Kids'; assista

'Em algum momento eu imaginei ouvir duas vozes; imaginei que era uma dupla', comentou Carlinhos Brown
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 15:11

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 15:11

Felipe Machado é dublador do Dollynho Crédito: Divulgação/TV Globo
Neste domingo, 21, o "The Voice Kids", da Rede Globo, teve mais uma etapa de audições às cegas. Felipe Machado foi um dos destaques e foi aprovado por Carlinhos Brown. Além de ser cantor, o adolescente de 15 anos é dublador do personagem Dollynho dos comerciais de TV da marca de refrigerante.
Felipe Machado cantou a música "Sapato Velho", da banda Roupa Nova. "Em algum momento eu imaginei ouvir duas vozes; imaginei que era uma dupla", comentou Carlinhos Brown.
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O garoto contou que recebeu aulas de música do avó na calçada de casa. "Desde os dois anos de idade eu canto. Comecei a cantar e depois a falar. Aos nove anos de idade, comecei a tirar o primeiros acordes no violão e, então, cantava e tocava", disse Felipe.
O cantor mirim também já fez shows nos Estados Unidos e no Japão.

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