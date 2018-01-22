Dublador do Dollynho, conquista vaga no 'The Voice Kids'; assista

Felipe Machado é dublador do Dollynho Crédito: Divulgação/TV Globo

Neste domingo, 21, o "The Voice Kids", da Rede Globo, teve mais uma etapa de audições às cegas. Felipe Machado foi um dos destaques e foi aprovado por Carlinhos Brown. Além de ser cantor, o adolescente de 15 anos é dublador do personagem Dollynho dos comerciais de TV da marca de refrigerante.

Felipe Machado cantou a música "Sapato Velho", da banda Roupa Nova. "Em algum momento eu imaginei ouvir duas vozes; imaginei que era uma dupla", comentou Carlinhos Brown.

O garoto contou que recebeu aulas de música do avó na calçada de casa. "Desde os dois anos de idade eu canto. Comecei a cantar e depois a falar. Aos nove anos de idade, comecei a tirar o primeiros acordes no violão e, então, cantava e tocava", disse Felipe.