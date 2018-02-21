Drake doa cerca de R$ 3,2 milhões em novo clipe

O rapper Drake lançou na última semana o clipe de seu mais novo hit - God's Plan. Na gravação, dá para ver o artista distribuindo dinheiro para pessoas. Acontece que essa verba, pouco mais de 996 mil dólares, era destinada para a produção das imagens, mas o cantor decidiu doá-la. No próprio perfil do Instagram ele disse que o clipe era o feito mais importante já realizado por ele. Veja o post: