Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidário

Drake doa cerca de R$ 3,2 milhões em novo clipe

'A coisa mais importante que já fiz em toda a minha carreira', garantiu ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 12:18

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 12:18

O rapper Drake lançou na última semana o clipe de seu mais novo hit - God's Plan. Na gravação, dá para ver o artista distribuindo dinheiro para pessoas. Acontece que essa verba, pouco mais de 996 mil dólares, era destinada para a produção das imagens, mas o cantor decidiu doá-la. No próprio perfil do Instagram ele disse que o clipe era o feito mais importante já realizado por ele. Veja o post: 
"A coisa mais importante que já fiz em toda a minha carreira", garantiu. "O orçamento deste vídeo foi de US$ 996.631,90. Nós doamos tudo. Não contem à gravadora", continuou. 
> Leia mais notícias de Entretenimento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados