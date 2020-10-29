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Douglas Sampaio perde recurso, e Jennifer Oliveria pagará R$ 10 mil por danos morais

Ex-atriz de 'Malhação' acusou ex-namorado de agressão em 2018

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 18:15
Jeniffer Oliveira e Douglas Sampaio
Jeniffer Oliveira e Douglas Sampaio Crédito: Reprodução/Instagram
A Justiça do Rio negou um recurso apresentado pelo ator Douglas Sampaio, 27, e manteve em R$ 10 mil a indenização que a atriz e ex-namorada dele, Jeniffer Oliveira, 19, deverá pagar a ele por danos morais, após acusação de agressão. O artista tentava elevar o valor, mas não teve seu pedido atendido.
Douglas entrou com uma ação de danos morais contra a ex, após ela ter denunciado ele por uma suposta agressão em uma casa noturna em 2018, o que acabou não sendo comprovado. O ator pediu então uma indenização de R$ 100 mil, alegando que foi prejudicado pessoal e profissionalmente pela denúncia.
A Justiça concordou com o pedido dele, mas reduziu o valor para R$ 10 mil, no final do ano passado, o que o fez recorrer. Apesar disso, o valor foi mantido agora pela 20ª Câmara Cível do Rio.
A acusação de agressão, feita por Jeniffer, nas redes sociais, ganhou o apoio de celebridades como Preta Gil e Bruna Marquezine na época. Posteriormente, veio a público um vídeo em que a atriz aparece discutindo com uma mulher. Segundo Douglas, as manchas roxas poderiam ser resultado dessa desavença.

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