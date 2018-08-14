Dony De Nuccio se afasta do 'Jornal Hoje' para tratar hérnia de disco

Dony De Nuccio está longe da bancada do "Jornal Hoje" há alguns dias. O jornalistas explicou o motivo: uma hérnia de disco.

"Há umas três semanas uma hérnia de disco L5-S1 atacou com força total. Uma dor absurda, de não conseguir andar, e tive que ir para o hospital. Desde então, estava tomando injeção a cada dois dias e remédios fortíssimos para conseguir trabalhar. Não dava pra continuar assim. E sem repouso, não teria reabilitação. Gentilmente me deram um período para focar no tratamento, exames, fisioterapia, consultas médicas, exercícios, enfim, pra cuidar direito disso", escreveu Dony em seu Instagram.