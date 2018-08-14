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TELEVISÃO

Dony De Nuccio se afasta do 'Jornal Hoje' para tratar hérnia de disco

'Dor absurda', diz o jornalista e apresentador, que foi substituído por Renata Capucci
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 16:34

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 16:34

O jornalista Dony De Nuccio Crédito: Reprodução/Instagram
Dony De Nuccio está longe da bancada do "Jornal Hoje" há alguns dias. O jornalistas explicou o motivo: uma hérnia de disco.
"Há umas três semanas uma hérnia de disco L5-S1 atacou com força total. Uma dor absurda, de não conseguir andar, e tive que ir para o hospital. Desde então, estava tomando injeção a cada dois dias e remédios fortíssimos para conseguir trabalhar. Não dava pra continuar assim. E sem repouso, não teria reabilitação. Gentilmente me deram um período para focar no tratamento, exames, fisioterapia, consultas médicas, exercícios, enfim, pra cuidar direito disso", escreveu Dony em seu Instagram.
O apresentador aproveitou para agradecer ao carinho dos fãs: "Obrigado a todos que perguntaram e se preocuparam. Está tudo certo e encaminhado! É jogo rápido! Jaja a gente se encontra de novo", disse.
Como Sandra Annenberg está de férias, coube a Renata Capucci comandar o jornalístico.

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