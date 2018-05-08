DJ Alok será pai: namorada está grávida de seis semanas

Não deu para esconder mais: o DJ Alok será papai. Depois de postar uma foto com a namorada Romana Novais, em que ela aparecia com uma barriguinha atípica, os seguidores dos dois começaram a sugerir a gravidez. Muitos amigos de Alok já sabiam da novidade, mas até a tarde desta segunda-feira (7), segundo o Extra, a assessoria do DJ negava a notícia.