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DJ Alok será pai: namorada está grávida de seis semanas

Fãs dos dois começaram a sugerir a gravidez após uma foto postada nas redes sociais

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 12:35
DJ Alok e a namorada, Romana Novais Crédito: Reprodução/Instagram @alok
 
Não deu para esconder mais: o DJ Alok será papai. Depois de postar uma foto com a namorada Romana Novais, em que ela aparecia com uma barriguinha atípica, os seguidores dos dois começaram a sugerir a gravidez. Muitos amigos de Alok já sabiam da novidade, mas até a tarde desta segunda-feira (7), segundo o Extra, a assessoria do DJ negava a notícia. 
 
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No entanto, fontes do Extra confirmam a gravidez de Romana. "O assunto começou a pipocar demais, eles queriam esperar um pouco mais, pois está muito no comecinho. Mas é verdade, sim", contou uma amiga de Alok ao jornal. 
DJ Alok e a namorada, Romana Novais Crédito: Reprodução/Instagram @alok

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