Diretor de Guardiões da Galáxia é demitido após tuítes ofensivos

James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia Crédito: Reprodução/Instagram @jamesgunn

Mais uma polêmica envolvendo tuítes antigos colocou a carreira de um artista em risco. Desta vez o alvo foi James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia, que acabou sendo demitido de seu cargo e não participará da direção do terceiro filme.

Os tuítes em questão foram publicados em 2008 e faziam piadas sobre pedofilia e estupro. O diretor da Walt Disney Studios, Alan Horn, deu uma declaração repudiando as publicações do agora ex-diretor, acrescentando que tais atitudes não condizem com os valores do estúdio.

Com toda a polêmica, Gunn deletou os tuítes e se desculpou em sua conta na rede social: "Eu costumava fazer várias piadas ofensivas. Não faço mais. Eu não culpo meu passado por isso, mas eu gosto mais de mim mesmo e me sinto como um ser humano e criador mais completo hoje. Amo todos vocês", publicou.