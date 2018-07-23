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Diretor de Guardiões da Galáxia é demitido após tuítes ofensivos

Insultos foram publicados em 2008 no Twitter

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 12:02
James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia Crédito: Reprodução/Instagram @jamesgunn
Mais uma polêmica envolvendo tuítes antigos colocou a carreira de um artista em risco. Desta vez o alvo foi James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia, que acabou sendo demitido de seu cargo e não participará da direção do terceiro filme.
Os tuítes em questão foram publicados em 2008 e faziam piadas sobre pedofilia e estupro. O diretor da Walt Disney Studios, Alan Horn, deu uma declaração repudiando as publicações do agora ex-diretor, acrescentando que tais atitudes não condizem com os valores do estúdio.
Com toda a polêmica, Gunn deletou os tuítes e se desculpou em sua conta na rede social: "Eu costumava fazer várias piadas ofensivas. Não faço mais. Eu não culpo meu passado por isso, mas eu gosto mais de mim mesmo e me sinto como um ser humano e criador mais completo hoje. Amo todos vocês", publicou.
O terceiro filme da saga Guardiões da Galáxia tem estreia prevista para 2020, mas a Disney ainda não publicou quem irá substituir o diretor na produção.

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