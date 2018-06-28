Devido a infecção no ouvido, Dua Lipa interrompe show nos EUA

Dua Lipa Crédito: Reprodução

A cantora Dua Lipa teve de interromper um show que fazia na cidade de Denver, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 26, devido a uma infecção no ouvido. O problema a estava incomodando muito, e ela pediu desculpas ao público por ter de parar com a apresentação ainda no começo.

"Não estou me sentindo bem. Me sinto muito mal por desapontar vocês. Desculpem-me, eu não consigo continuar esta noite. Eu voltarei. Desculpem-me, muito obrigada", disse a cantora em um vídeo registrado por um dos presentes no show.