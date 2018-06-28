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Devido a infecção no ouvido, Dua Lipa interrompe show nos EUA

Cantora foi advertida que poderia causar dano permanente ao ouvido; ela disse que está trabalhando para remarcar a apresentação

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 15:58
Dua Lipa Crédito: Reprodução
A cantora Dua Lipa teve de interromper um show que fazia na cidade de Denver, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 26, devido a uma infecção no ouvido. O problema a estava incomodando muito, e ela pediu desculpas ao público por ter de parar com a apresentação ainda no começo.
"Não estou me sentindo bem. Me sinto muito mal por desapontar vocês. Desculpem-me, eu não consigo continuar esta noite. Eu voltarei. Desculpem-me, muito obrigada", disse a cantora em um vídeo registrado por um dos presentes no show.
Ela deixou o palco chorando, acompanhada de uma pessoa da equipe. Horas depois, no Twitter, Dua Lipa reforçou o motivo para interromper a apresentação. "Desculpem-me por ter de parar o show de hoje à noite. Estou com uma infecção no ouvido há dois dias, pensei que eu poderia ignorar, mas estava muito dolorido e fui advertida que, se eu continuasse, poderia causar dano permanente ao meu ouvido. Sinto-me muito triste por desapontar vocês. Por favor, guardem seus ingressos, estou trabalhando em remarcar o show", escreveu a cantora.

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