'Deu-se, ufa!', diz Regina Duarte após exoneração da Secretaria da Cultura

A atriz Regina Duarte usou o seu perfil no Instagram para postar uma foto do decreto de sua exoneração do cargo de Secretária Especial de Cultura, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10). "Deu-se! Ufa!", escreveu Regina.

Regina Duarte, atriz Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado a saída da atriz no dia 20 de maio e, agora, oficializa a exoneração. Regina assumiu a pasta da cultura no dia 4 de março, após uma intensa polêmica no órgão envolvendo o então secretário Roberto Alvim, afastado do cargo por fazer apologia do nazismo.

Quando disse que deixaria a Secretaria Especial da Cultura, Regina anunciou que o presidente havia destinado a ela um cargo na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A possibilidade disso ocorrer, no entanto, já foi descartada pelo governo.