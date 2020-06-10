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Ex-secretária de Bolsonaro

'Deu-se, ufa!', diz Regina Duarte após exoneração da Secretaria da Cultura

Saída da atriz do governo foi anunciada em 20 de maio, mas não havia sido oficializada até esta quarta (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:43

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:43

 A atriz Regina Duarte usou o seu perfil no Instagram para postar uma foto do decreto de sua exoneração do cargo de Secretária Especial de Cultura, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10). "Deu-se! Ufa!", escreveu Regina.
Regina Duarte em encontro com o presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2020, em Brasília
Regina Duarte, atriz Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado a saída da atriz no dia 20 de maio e, agora, oficializa a exoneração. Regina assumiu a pasta da cultura no dia 4 de março, após uma intensa polêmica no órgão envolvendo o então secretário Roberto Alvim, afastado do cargo por fazer apologia do nazismo.
Ver essa foto no Instagram

Deu-se ! #ufa ! ???????????

Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte) em

Quando disse que deixaria a Secretaria Especial da Cultura, Regina anunciou que o presidente havia destinado a ela um cargo na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A possibilidade disso ocorrer, no entanto, já foi descartada pelo governo.
Regina foi quarta pessoa a assumir a Secretaria Especial da Cultura em um ano. Até o momento, não foi oficializado o nome de um substituto para o cargo, embora o nome do ator Mário Frias seja uma possibilidade, segundo o próprio presidente.

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