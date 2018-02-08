Depois de polêmica com o marido, Susana Werner chega ao Rio

Julio Cesar e Susana Werner Crédito: Reprodução/Instagram

Susana Werner deixou Portugal e desembarcou no Rio na noite de terça-feira. A ex-modelo e atriz veio ao encontro do marido, o goleiro Julio Cesar, que acaba de fechar contrato para atuar durante três meses no Flamengo, encerrando sua carreira, aos 38 anos.

Susana está hospedada num hotel na Barra, na Zona Oeste do Rio, de onde fez alguns vídeos depois de sua chegada à cidade. No último dia 5, ela avisou pelas redes sociais que viria atrás do marido, depois de, alguns dias antes, reclamar publicamente da ida do goleiro para o clube carioca. Vou ter que ir atrás desse homi. Depois do meu erro é o mínimo, né gentchi, publicou Susana Werner no Instagram. Saudade Julio Cesar. Que dó.

Susana Werner chega ao Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram