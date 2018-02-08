Depois de polêmica com o marido, Susana Werner chega ao Rio

Susana Werner deixou Portugal e desembarcou no Rio na noite de terça-feira. A ex-modelo e atriz veio ao encontro do marido, o goleiro Julio Cesar, que acaba de fechar contrato para atuar durante três meses no Flamengo, encerrando sua carreira, aos 38 anos.
Susana está hospedada num hotel na Barra, na Zona Oeste do Rio, de onde fez alguns vídeos depois de sua chegada à cidade. No último dia 5, ela avisou pelas redes sociais que viria atrás do marido, depois de, alguns dias antes, reclamar publicamente da ida do goleiro para o clube carioca. Vou ter que ir atrás desse homi. Depois do meu erro é o mínimo, né gentchi, publicou Susana Werner no Instagram. Saudade Julio Cesar. Que dó.
Assim que foi confirmada a ida de Julio Cesar para o Flamengo, Susana Werner manifestou sua insatisfação com a vinda do goleiro para o Rio. Ela queria que o marido ficasse em Lisboa com a família. Susana alegava que tinha uma vida estruturada em Portugal, onde Julio Cesar atuava no Benfica.
No Rio, Susana visitou uma loja de roupas e foi ao salão de beleza para dar um toque no visual. Até a tarde desta quarta-feira, ela ainda não tinha postado nenhuma imagem com o marido.