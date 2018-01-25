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Superação

Demi Lovato vai oferecer sessões de terapia para fãs

Cantora explicou que serão, basicamente, sessões de terapia antes dos shows, quando acontecerão palestras motivacionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 17:17

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 17:17

Demi Lovato Crédito: Divulgação
A cantora Demi Lovato costuma falar abertamente e com frequência em entrevistas sobre sua luta diária para manter sua saúde mental e a sobriedade. Agora, Demi quer ajudar seus fãs a superarem seus problemas e vai oferecer sessões de terapia grátis para todos que comprarem ingressos da sua próxima turnê.
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"Serão basicamente sessões de terapia antes dos shows onde vamos trazer palestrantes motivacionais de todo os Estados Unidos para falar com os fãs que quiserem ajuda", disse a cantora no programa Good Morning America da última quarta-feira, 24. Ela fez algo parecido quando saiu em turnê com Nick Jonas em 2016, mas desta vez será um projeto mais elaborado.
"Quero expandir o que fizemos na última turnê porque foi uma experiência incrível", continuou. "Eu encontrei fãs que vão até hoje no Cast (Centro de ajuda Psicológica que a cantora fundou) porque conheceram a iniciativa na turnê e perceberam que precisavam de ajuda. Isso mudou vidas e quero poder fazer isso novamente", falou Demi.
A cantora também comentou que, ao se abrir e falar dos próprios problemas, pode ajudar fãs que estão precisando de apoio psicológico. "O meu objetivo de vida é inspirar outras pessoas, acho que é importante usar a plataforma que eu tenho para outras coisas além de cantar, usá-la para contar histórias que vão incentivar pessoas a procurar ajuda ou se conhecer melhor. Não importa o que seja, só quero que meus fãs saibam que eles não estão sozinhos porque estou aqui para ajudar", finalizou.

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