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Demi Lovato sofreu overdose após noite de festa em sua casa, diz site

Não foram os paramédicos que ministraram o Narcan para reanimar a cantora, e sim, um amigo

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 15:11
Demi Lovato Crédito: Demi Lovato / Instagram
A cantora Demi Lovato sofreu uma overdose nesta terça-feira depois de uma festa que durou a noite toda em sua casa, em Los Angeles. Segundo o site "TMZ", a artista estava inconsciente e precisou ser reanimada com Narcan  uma droga usada para conter overdoses de opioides.
De acordo com a publicação, os convidados haviam ido embora quando paramédicos e agentes de segurança chegaram à residência pouco antes da meia-noite. A equipe de Demi recebeu os profissionais, mas se recusou a explicar o que a cantora havia consumido antes de cair desacordada.
Não há informações de que horas a festa terminou nem do momento em que Demi sofreu a overdose. Também é incerto se os convidados deixaram a casa ao perceberem que a americana estava em apuros.
SOCORRIDA POR AMIGO
De acordo com a revista "US Weekly", não foram os paramédicos que ministraram o Narcan para reanimar a cantora, e sim, um amigo, antes mesmo da chegada do socorro. Dois amigos teriam ligado para a emergência ao verem a artista inconsciente na festa e estariam "histéricos" ao recebê-los.
"Um dos amigos tinha Narcan à mão no caso de algo assim acontecer. Seus amigos sabiam que poderia acontecer algo por ela estar usando muita (droga) de novo. Eles estavam acordados a noite toda na festa na casa dela. Por sorte, o Narcan funcionou", diz a fonte da revista.
A polícia de Los Angeles não encontrou drogas na casa da cantora. Como os agentes não encontraram entorpecentes na residência nem atestaram a posse de substâncias ilegais, decidiram não abrir uma investigação criminal.
SEM SURPRESAS
Segundo o site "TMZ", a overdose de Demi Lovato não foi surpresa para alguns de seus amigos. Ao portal, eles disseram que perceberam sinais de alerta da cantora, que lutava para permanecer sóbria e desconfiaram que ela havia voltado a usar drogas mesmo antes do lançamento da canção "Sober" (Sóbria), em que a americana revela a agonia do vício.
*Com informações do Extra e do O Globo

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