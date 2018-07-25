Demi Lovato sofreu overdose após noite de festa em sua casa, diz site

Demi Lovato Crédito: Demi Lovato / Instagram

A cantora Demi Lovato sofreu uma overdose nesta terça-feira depois de uma festa que durou a noite toda em sua casa, em Los Angeles. Segundo o site "TMZ", a artista estava inconsciente e precisou ser reanimada com Narcan  uma droga usada para conter overdoses de opioides.

De acordo com a publicação, os convidados haviam ido embora quando paramédicos e agentes de segurança chegaram à residência pouco antes da meia-noite. A equipe de Demi recebeu os profissionais, mas se recusou a explicar o que a cantora havia consumido antes de cair desacordada.

Não há informações de que horas a festa terminou nem do momento em que Demi sofreu a overdose. Também é incerto se os convidados deixaram a casa ao perceberem que a americana estava em apuros.

SOCORRIDA POR AMIGO

De acordo com a revista "US Weekly", não foram os paramédicos que ministraram o Narcan para reanimar a cantora, e sim, um amigo, antes mesmo da chegada do socorro. Dois amigos teriam ligado para a emergência ao verem a artista inconsciente na festa e estariam "histéricos" ao recebê-los.

"Um dos amigos tinha Narcan à mão no caso de algo assim acontecer. Seus amigos sabiam que poderia acontecer algo por ela estar usando muita (droga) de novo. Eles estavam acordados a noite toda na festa na casa dela. Por sorte, o Narcan funcionou", diz a fonte da revista.

A polícia de Los Angeles não encontrou drogas na casa da cantora. Como os agentes não encontraram entorpecentes na residência nem atestaram a posse de substâncias ilegais, decidiram não abrir uma investigação criminal.

SEM SURPRESAS

Segundo o site "TMZ", a overdose de Demi Lovato não foi surpresa para alguns de seus amigos. Ao portal, eles disseram que perceberam sinais de alerta da cantora, que lutava para permanecer sóbria e desconfiaram que ela havia voltado a usar drogas mesmo antes do lançamento da canção "Sober" (Sóbria), em que a americana revela a agonia do vício.