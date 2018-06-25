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MÚSICA

Demi Lovato se emociona ao cantar 'Sober' ao vivo pela primeira vez

Cantora levou público às lágrimas em performance realizada durante o Rock in Rio Lisboa

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 17:24
Em apresentação realizada neste domingo, 24, durante o Rock in Rio Lisboa, a cantora americana Demi Lovato levou o público às lágrimas ao cantar ao vivo, pela primeira vez, a canção "Sober", seu mais recente single.
Lançada há poucos dias, a letra da música revela um pedido de desculpas da cantora, que admite não estar mais sóbria. Demi já enfrentou problemas com álcool e drogas e chegou a ser internada em clínicas de reabilitação duas vezes no passado. Em março deste ano, ela comemorou o fato de estar limpa há seis anos.
Dias depois, durante um show, ela se emocionou no palco ao fazer um discurso sobre seu processo de recuperação um pouco antes de cantar a música "Warrior".
Visivelmente emocionada, a cantora deixou o palco do Rock in Rio Lisboa chorando e sem se despedir do público. Mais tarde, Demi postou em sua conta no Twitter um vídeo da sua performance e escreveu que era uma "nova pessoa com uma nova vida". Ela também agradeceu o apoio de todos que a acompanharam em sua jornada.
Recentemente, Demi Lovato confirmou que realizará quatro shows no Brasil no mês de novembro.

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