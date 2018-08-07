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Overdose

Demi Lovato recebe alta de hospital e vai para reabilitação, diz site

Cantora estava internada desde 24 de julho por conta de uma overdose
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 01:54

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 01:54

Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
A cantora Demi Lovato saiu do Cedars-Sinai Medical Center, hospital onde estava internada, e foi transferida para um centro de reabilitação, onde ficará por um bom período de tempo, segundo informações do TMZ.
Fontes do site informaram que ela saiu do hospital no sábado, 4, onde estava internada desde 24 de julho por conta de uma overdose. Agora, a cantora segue para uma clínica particular fora da Califórnia, onde irá se dedicar à reabilitação.
Ainda segundo o TMZ, a equipe de Demi está focada em tirar as influências negativas da vida da cantora, como amigos que alimentaram seu vício.
No último domingo, 5, a cantora publicou a primeira mensagem aos fãs após o episódio. Na publicação, Demi agradeceu o apoio e disse que continuará lutando em busca da sobriedade.

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