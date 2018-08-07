Demi Lovato recebe alta de hospital e vai para reabilitação, diz site

Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato

A cantora Demi Lovato saiu do Cedars-Sinai Medical Center, hospital onde estava internada, e foi transferida para um centro de reabilitação, onde ficará por um bom período de tempo, segundo informações do TMZ.

Fontes do site informaram que ela saiu do hospital no sábado, 4, onde estava internada desde 24 de julho por conta de uma overdose. Agora, a cantora segue para uma clínica particular fora da Califórnia, onde irá se dedicar à reabilitação.

Ainda segundo o TMZ, a equipe de Demi está focada em tirar as influências negativas da vida da cantora, como amigos que alimentaram seu vício.