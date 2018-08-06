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Demi Lovato publica primeira mensagem aos fãs após overdose

'Preciso de tempo para me curar e focar na minha sobriedade', escreveu a cantora no Instagram

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 13:50
Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
A cantora norte-americana Demi Lovato compartilhou uma mensagem em seu Instagram no domingo, 5, pela primeira vez desde sua overdose na manhã do dia 24 de julho. Escrevendo para os fãs, Demi agradeceu o apoio deles nas últimas semanas e disse que agora precisa de tempo para se curar e voltar à sobriedade.
"Eu sempre fui transparente sobre a minha jornada com o vício. O que eu aprendi é que esta doença não é algo que desaparece ou desaparece com o tempo. É algo que eu devo continuar a superar e ainda não o fiz", escreveu a cantora, que revelou na música "Sober", lançada em junho de 2018, que não estava mais sóbria após seis anos sem drogas.
"Quero agradecer a Deus por me manter viva e bem. Aos meus fãs, sou eternamente grata por todo o seu amor e apoio ao longo desta semana e além. Seus pensamentos e orações positivos me ajudaram a navegar por esses tempos difíceis", continuou. "Quero agradecer à minha família, à minha equipe e aos funcionários do [Hospital] Cedars-Sinai que estiveram ao meu lado o tempo todo. Sem eles, eu não estaria aqui escrevendo esta carta para todos vocês", continuou.
Demi finalizou falando que precisa de tempo para se tratar e continuar na luta para vencer o vício. "Agora eu preciso de tempo para me curar e focar na minha sobriedade e no caminho para a recuperação. O amor que vocês me mostraram nunca será esquecido e estou ansiosa pelo dia em que posso dizer que saí do outro lado. Vou continuar lutando", terminou a cantora.
Por enquanto, as quatro apresentações da cantora, parte da turnê mundial Tell Me You Love Me, marcadas para o Brasil nos dias 19 (São Paulo), 21 (Rio de Janeiro), 24 (Recife) e 27 (Fortaleza) de novembro estão mantidas.

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